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Cumhurbaşkanı yaptı

Körfez ülkeleri turu kapsamında Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Kabe'yi ziyaret ederek  yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek yaptı.

Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile geldi.

Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da umre yaptı.

Umre ziyaretini tamamlayan Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 10:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TEVFİK TEVFİK

ALLAH KABUL ETSİN, SAYIN CUMHURBAŞKANIM,, BİZLEREDE SEVABINDAN NASİP ETSİN,,,AMİN,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır1
cevapla 16.02.2017 10:45
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