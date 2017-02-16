Çocuk gelin olmaktan kurtuldu

Mardin'de yaşayan 47 yaşındaki M.A.S.'nin 7 kız çocuğu oldu. Erkek evlatsahibi olmak içindekomşularının 17yaşındaki kızlarıH.S. ile evlenmekistedi. Ancak H.S.'nin ailesi kızlarını vermedi. Bunun üzerine M.A.S., 13 gün önce genç kızı zorla arabaya bindirip kaçırdı. Polis ekipleri, sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Genç kızın zorla tutulduğu adrese ulaşıldı. Dün yapılanoperasyonda, 17 yaşındaki H.S. kurtarıldı.Genç kızı evlenmek için kaçıran M.A.S. ilebirlikte 2 kişi ise gözaltına alındı. Kızının kurtarılmasına sevinen baba Muhsin Semin "Allah polislerimizden razı olsun" dedi.
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