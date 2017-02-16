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Çocuk gelin olmaktan kurtuldu

Çocuk gelin olmaktan kurtuldu
Mardin'de yaşayan 47 yaşındaki M.A.S.'nin 7 kız çocuğu oldu. Erkek evlat sahibi olmak içinde komşularının 17 yaşındaki kızları H.S. ile evlenmek istedi. Ancak H.S.'nin ailesi kızlarını vermedi. Bunun üzerine M.A.S., 13 gün önce genç kızı zorla arabaya bindirip kaçırdı. Polis ekipleri, sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Genç kızın zorla tutulduğu adrese ulaşıldı. Dün yapılan operasyonda, 17 yaşındaki H.S. kurtarıldı. Genç kızı evlenmek için kaçıran M.A.S. ile birlikte 2 kişi ise gözaltına alındı. Kızının kurtarılmasına sevinen baba Muhsin Semin "Allah polislerimizden razı olsun" dedi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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