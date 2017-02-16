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Çevirim dışı!

Fransız vatandaşı Tene , canisi ile yakalandı. İddianamede iki ismin birbirleriyle Google üzerinden çeviri yapıp iletişim kurduğu anlatıldı. ’lı kadın da tutuklandı...

Çevirim dışı!
Yeni yılın ilk dakikalarıydı... İstanbul'daki adlı gece kulübü baskına uğradı. 'lı cani 39 kişiyi katledip kaçtı. O hain, İstanbul Emniyeti'nin operasyonu sonucu İstanbul Esenyurt'taki hücre evinde yakalandı. Teröristin Özbekistan uyruklu Abdulkadir olduğu açıklandı. DEAŞ'lı teröristle birlikte evde bulunan Tene , Dina Alaa Eid Sayed Ahmed ve Ali Jameel Mohammed gözaltına alındı.

AYNI DİLİ BİLMİYORLAR
Traore ile Masharipov'un imam nikahı kıydığı saptandı. Fransız vatandaşı olan Traore'yle ilgili soruşturmada ise ilginç bilgiler ortaya çıktı. Traore'nin saldırgan Masharipov ile Fransızca'dan Rusça'ya, Rusça'dan da Fransızca'ya çeviri yapan Google Translate'i kullanarak anlaştığının tespit edildiği anlatıldı. Traore'nin telefonunda yapılan incelemelerde bazı ses dosyalarının bulunduğu, bu ses dosyalarının da örgütsel görüşmelerin yapıldığı saptandı. Dün aralarında Tene Traore, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed, Aysha Mohammed, Ali Jameel Mohammed ile eylemin planlayıcısı olan Eyyüp Korkusuz tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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