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'de 4,6 büyüklüğünde

'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde  meydana geldi.

Çanakkalede korkutan deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Ayvacık olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı saat 03.19'da kaydedildi.

Depremin 12,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 07:05
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