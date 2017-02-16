Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Ayvacık olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı saat 03.19'da kaydedildi.

Depremin 12,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.