Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Ayvacık olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı saat 03.19'da kaydedildi.
Depremin 12,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Ayvacık olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı saat 03.19'da kaydedildi.
Depremin 12,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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