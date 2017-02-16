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Can arkadaşı

, El Bab’da şehit düşen arkadaşı Mahmut Uslu’nun ölümüne çok üzüldü. Kalp krizi geçiren talihsiz genç kurtarılamadı

Can arkadaşı
Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab'da geçen hafta şehit düştü. Şehidin Ankara'daki kapı komşusu İlker Güvenç (21) ise arkadaşının ölümüne çok üzüldü. Şehidin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinde profiline koydu. Hatta adının oturdukları caddeye verilmesi için kampanya başlattı. Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Güvenç, birkaç gün önce göğsünde ağrı hissetti. Hastanenin acil servisine gitti. Yapılan tahlillerde problem görmeyen doktorlar, genci taburcu etti. Ancak ağrıları kesilmedi. Güvenç, yeniden hastaneye gitti. Doktorlar, "Bir şeyin yok" deyip tekrar gönderdi. Eve giden Güvenç, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi önceki gün toprağa verildi. Yakınları, "Mahmut'un ölümüne çok üzüldük. Bir haftadır yemek bile yemiyordu. İlker, sessiz, uyumlu, çok vatansever bir gençti. Mahmut ile aynı mezarlığa defnedildi" dedi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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