Can arkadaşı

Uzman Çavuş MahmutUslu, Fırat KalkanıHarekatı'nın yürütüldüğüEl Bab'da geçen haftaşehit düştü. ŞehidinAnkara'daki kapı komşusuİlker Güvenç (21) isearkadaşının ölümüne çoküzüldü. Şehidin fotoğrafınısosyal paylaşım sitesindeprofiline koydu. Hattaadının oturdukları caddeyeverilmesi için kampanyabaşlattı. Hiçbir sağlıksorunu bulunmayan Güvenç,birkaç gün önce göğsündeağrı hissetti. Hastaneninacil servisine gitti. Yapılantahlillerde problemgörmeyen doktorlar, gencitaburcu etti. Ancak ağrılarıkesilmedi. Güvenç, yenidenhastaneye gitti. Doktorlar,"Bir şeyin yok" deyiptekrar gönderdi. Evegiden Güvenç, kalp krizigeçirdi. Hayatını kaybetti.Talihsiz gencin cenazesiönceki gün toprağa verildi.Yakınları, "Mahmut'unölümüne çok üzüldük.Bir haftadır yemek bileyemiyordu. İlker, sessiz,uyumlu, çok vatanseverbir gençti. Mahmut ile aynımezarlığa defnedildi" dedi.
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