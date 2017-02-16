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Bu da size 'kepenk' olsun

Terör örgütü ile siyasi uzantısı , teröristbaşının yakalanmasını protesto etmek için halkı kepenk kapatıp eylem yapmaya çağırdı. Şırnak, Hakkari, Diyarbakır’da ise kimse bu provokasyona uymadı!

Bu da size kepenk olsun

PKK ve el ele verdi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da birçok şehir ve ilçe merkezini savaş alanına çevirdi. Bölge halkı ise aylarca terör yuvası Kandil'den gelen emirlerle hendekler kazılan ve sözde özerklik ilan edilen merkezlerde sokağa inmedi. Halka hizmet vermesi gereken HDP'li belediyeler ise terör örgütünün sokak anarşisini desteklemek için tüm imkanlarını seferber etti. Bunun üzerine emniyet güçleri operasyonlar başlatarak bölgeleri terörden temizledi.

ARTIK TERÖR İSTEMİYORLAR
Ardından teröre hizmet eden belediye başkanları tek tek tutuklandı, yerlerine halka hizmet götüren isimler atandı. ve siyasi uzantısı HDP, belediye başkanları ve vekillerin tutuklanmasıyla ilgili defalarca eylem çağrısı yapsa da başarılı olamadı. Bölge halkının teröre tepkisi dün de kendisini gösterdi. Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Öcalan'ın yakalanıp, Türkiye'ye getirilişinin sözde yıldönümü nedeniyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bıraktı. Kepenklerini kapamadı. Silopililer teröre inat erken saatlerde dükkanlarına gidip işlerinin başına geçti.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde ise her yıl zorla terör eylemlerine götürülen öğrenciler, bunun yerine kar topu oynayarak çocukluklarını yaşadı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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