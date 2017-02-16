Bayram HAVası!

Tarihler 5 Şubat 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Beykoz'daki sondaj kuyusundan yavru bir köpeksesi yükseldi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu itfaiyeye ve AFAD'a bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği kurtarmak için günlerce çaba gösterdi. Ancak çalışmalar sonuç vermedi. Yavru köpeğin yardımçığlıklarına tüm Türkiye kitlendi.Kulaklar gelecek iyi haberi duymakiçin bekledi. Çalışmaların 9. günündeEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BeratAlbayrak devreye girdi. Bakan Albayrak'ın talimatıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 3 mühendis kuyuya gönderildi. Uygulanan yeni yöntemler ise dün sonuç verdi. Çalışmalar sürerken Kuyu ismi verilen köpek, robot kollar yardımıyla 11 gün sonra kurtarıldı. Kuyu'yugören hayvanseverler sevinç çığlıklarıattı. Apar topar veterinere götürülen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Kuyu'nun kurtarılma sürecini yakından takip eden sosyal medya kullancıları ise attıkları mesajlarla yetkililere teşekkür etti. İşte o tebrikler:
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