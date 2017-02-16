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Bayram HAVası!

İstanbul’da sondaj suna düşen yavru , 11 günlük çalışmanın ardından kurtarıldı. Hayvanseverler büyük sevinç yaşadı.

Bayram HAVası!
Tarihler 5 Şubat 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Beykoz'daki sondaj sundan yavru bir köpek sesi yükseldi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu itfaiyeye ve AFAD'a bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği kurtarmak için günlerce çaba gösterdi. Ancak çalışmalar sonuç vermedi. Yavru köpeğin yardım çığlıklarına tüm Türkiye kitlendi. Kulaklar gelecek iyi haberi duymak için bekledi. Çalışmaların 9. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak devreye girdi. Bakan Albayrak'ın talimatıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 3 mühendis kuyuya gönderildi. Uygulanan yeni yöntemler ise dün sonuç verdi. Çalışmalar sürerken Kuyu ismi verilen , robot kollar yardımıyla 11 gün sonra kurtarıldı. Kuyu'yu gören hayvanseverler sevinç çığlıkları attı. Apar topar veterinere götürülen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Kuyu'nun kurtarılma sürecini yakından takip eden sosyal medya kullancıları ise attıkları mesajlarla yetkililere teşekkür etti. İşte o tebrikler:
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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