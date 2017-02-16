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Başbakan Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

, Üsküdar'daki 'nı ziyaret etti.

Başbakan Yıldırımdan sürpriz ziyaret
, İstanbul'da katıldığı çeşitli programların ardından Üsküdar Selimiye'deki 'nı ziyaret etti. Saat 17.00 sıralarında komutanlığa giren Başbakan Yıldırım'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Komutanlığın önünden geçen yolda araçların geçişi kontrollü bir şekilde sağlandı. Basına kapalı olarak geçekleştirilen programla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 19:25
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