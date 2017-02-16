Bankadan satılık güvercin

İzmir Torbalı'da yaşayan banka görevlisi Nevzat Ak, çalıştığı şubeyi dolandırdı. Zimmetine geçirdiği 2 milyon lira ile 2 bin 389 güvercin aldı. Olay ortaya çıkınca 40 gün sonra teslim oldu. Ak'ın satın aldığı güvercinler ise ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Ancak güvercinleri alan olmadı! Bir türlü güvercinleri satamayan ve zararını karşılamayan banka, yeni bir yöntem buldu. Kuşları tek tek satmaya başladığını duyurdu! Bugüne kadar yaklaşık 500 kuş ise alıcı buldu. Kuşların elde kalmaması için yüzde 20 indirim yapan banka, taleplerin arttığını açıkladı.