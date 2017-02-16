Bal gibi tuzak!

Çevrelerinde ‘Bal dudak kızlar’ lakabıyla tanınan 2 kadın, işadamı B.T.’nin içeceğine ilaç kattı. Bayılan adama çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı. Mağdur, soluğu karakolda aldı. Suç ortakları ise tutuklandı.
Aydın'da Yeşilçam filmlerini aratmayan bir şantaj skandalı yaşandı. Filmlerde kızları rol icabı ilaçlı gazozla kandıran Nuri Alço yöntemiyle, bir işadamına şantaj yapıldı. Çevrelerinde "Bal dudak kızlar" olarak tanınan Berçin A. ile Semra T., nakliyat firması sahibi B.T.'ye tuzak hazırladı. Her şey, Berçin A.'nın 6 Şubat'ta B.T.'yi arayıp, evini İzmir'den Aydın'a taşıyacağını söylemesiyle başladı. İkili, nakliyeşartlarını konuşmak için randevulaştı. Berçin A., arkadaşı Semra T.'yi de yanına alarak B.T. ile restoranda buluştu.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER
İddialara göre, 2 kadın B.T.'nin içeceğine ilaç kattı. İşadamı ilacın etkisiyle bayıldı. Berçin A. ile suç ortağı, baygın halde bir eve götürdükleri işadamını soyup yatağa yatırdı. İşadamı, Semra T. ile yataktaçıplak halde fotoğraflandı. Bir süre sonra kendisine gelen işadamı, neye uğradığını şaşırdı. Cüzdanındaki 600 bin liranın çalındığını fark eden B.T., gelen şantaj telefonuyla tuzağa düştüğünü anladı. İşadamını arayan Berçin A., "ElimizdeSemra T. ile çekilmiş çıplakfotoğrafların var. Bize 250bin lira getir. Yoksa çıplakfotoğraflarını afişe bastırıp,tüm Aydın'a asarım" diyerek şantaj yaptı. İşadamı B.T. ise soluğu karakolda aldı. Ekipler, "Baldudak kızlar" lakabıyla tanınan Berçin A. ile Semra T.'yi kısa sürede yakaladı. Zanlılar, kendilerini işadamının yakın arkadaşı Kadir Ç.'nin para karşılığı tuttuğunu aktardı. Berçin A. "Kadir Ç.,B.T.'nin çok parası olduğunu söyledi.Ondan para sızdırmak için şantaj planıyaptı" ifadelerini kullandı. Kadınların ifadesinden sonra şantajı planlayan Kadir Ç. ile birlikte olaya adı karışan Berçin A., Semra T., Aydın K. ve Macit Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen 5 şüpheli tutuklandı.
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