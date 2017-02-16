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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile görüştü
, Bonn'da ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Bonn'da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Bonn'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü. Görüşmede ikili görüşmelerin yanı sıra küresel konular ele alındı.

Görüşmenin, Tillerson'un göreve gelmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ilk görüşme olması açısından önemli olduğu belirtildi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 18:33
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