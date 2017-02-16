Almanya terörü!

16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için mitinglere başlayan BaşbakanBinali Yıldırım, 18 Şubat'ta Almanya'da Avrupalı Türklerle bir araya gelecek. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya'ya bağlı Oberhausen kentinde Oberhausen Arena'da gerçekleştirilecek 'Memleket Sevdalıları EvetDiyor' başlıklı toplantıya 15 bin Türk'ün katılacağı belirtildi. Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Sekreteri Bülent Bilgi, Başbakan BinaliYıldırım'ın Türk toplumuyla buluşacağını ve bunun için büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. DHKPC, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerine tam destek veren Almanya, bu organizasyona karşı harekete geçti. Aynıgün, bazı PKK dernekleriningösteri talebine onay verenAlmanya'nın bu tavrı, Türkgörünümlü Alman vekillerimemnun etti. Elbette Almanya'nın bu tavrı şaşkınlık yaratmadı.
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