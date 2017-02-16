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terörü!

Yıldırım, 18 Şubat’ta ’da ‘evet’ mitingi düzenleyecek. Almanya ise, buna karşı terör gösterisine resmi izin verdi

Almanya terörü!
16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için mitinglere başlayan Başbakan Binali Yıldırım, 18 Şubat'ta Almanya'da Avrupalı Türklerle bir araya gelecek. 'nın Kuzey Ren Vestfalya'ya bağlı Oberhausen kentinde Oberhausen Arena'da gerçekleştirilecek 'Memleket Sevdalıları Evet Diyor' başlıklı toplantıya 15 bin Türk'ün katılacağı belirtildi. Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Sekreteri Bülent Bilgi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Türk toplumuyla buluşacağını ve bunun için büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. DHKPC, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerine tam destek veren Almanya, bu organizasyona karşı harekete geçti. Aynı gün, bazı PKK derneklerinin gösteri talebine onay veren Almanya'nın bu tavrı, Türk görünümlü Alman vekilleri memnun etti. Elbette Almanya'nın bu tavrı şaşkınlık yaratmadı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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