Adli tıplık vaka

Salih Murat, yanlış teşhis sonucu tam 10 yıl kanser tedavisi gördüğünü iddia etti. Doktorları şaşkına çevirdi. Yrd. Doç. İsmail Cem Eray’ın savunması ise daha da ilginçti: “Kanser demedik. 7 değil sadece 4 ameliyat geçirdi!”
Türkiye'yi sarsan sağlık skandalı geçtiğimiz gün Adana'dan geldi. 10 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Salih Murat'a (26) kolon kanseri olduğu söylendi. 7 defa ameliyat edilen genç, 55 kilodan 26 kiloya kadar indi. Ölümü bek- lediği sırada Crohn hastası olduğunu öğrendi. Gördüğü tedavi ile iyileşti. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili dün, Murat'ın Çukurova Üniversitesi genel cerrahi servisinde tedavisini yapan Yrd. Doç. Dr. İsmailCem Eray'dan açıklama geldi. Murat'ın hastalığı ve ameliyat sayısı ile ilgili yanlış bilgiler aktardığı belirten Eray, şunları söyledi: "Salih Murat bize karın ağrısı ve kusma şikayetiyle geldi. Bağırsak tıkanıklığıyla ilgili bir süre takip ettik. Geçmeyince operasyona aldık. Karnını açtığımızda bağırsakların yapıştığını saptadık. Hastada bir kanser görüntüsü yoktu. Ameliyatta ince bağırsağının bir kısmını çıkarttık ve diktik. Patolojik incele- mede rahatsızlığının Chron hastalığı olabileceği söylendi. Kanser tanısına hiç bir yerde rastlanılmamış. Biz de hiç kanser düşünmedik."
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