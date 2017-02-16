5 ilde eğitime kar engeli

Özellikle kara deniz bölgesinde devam eden kar yağışı sebebiyle bazı il ve ilçelerimizde okullar yarın (17 Şubat 2017) tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği yerler:



ORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gürgentepe, Korgan, Ulubey, Kabataş, Çamaş, Çatalpınar, Aybastı, Mesudiye, Çaybaşı ve Kabadüz ilçelerinin tamamındaki okullarda, Akkuş, Fatsa, Gülyalı ve İkizce ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim 17 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir."

RİZE

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceğini belirtti.

Etkili kar yağışı nedeniyle yarın il geneli okulların eğitime ara verildiğini ifade eden Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararı alındığı kaydetti.

ARTVİN

Artvin merkez ile üç ilçesinde eğitime kar ve buzlanma nediniyle yarın ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle şehir merkezi ile Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki okullarda yarın eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen yerlerde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun ve bazı ilçelerde 2 gündür eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının devam ettiği il genelinde yarın da bazı okulların tatil olacağı açıklandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Giresun İl Merkezi ve Merkeze bağlı köylerin yanı sıra, Keşap, Doğankent, Eynesil, Çanakçı, Dereli, Güce ilçesinin tamamında Temel Eğitim ve Ortaöğretim Okullarında eğitime bir (1) gün Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde ise köy okulları ve taşımalı eğitime bir (1) gün ara verildiği öğrenildi. Çalışan kamu görevlisi engelli ve hamile personellerin de 17 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda güçlük ve sıkıntı yaşanmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda 17 Şubat Cuma günü eğtim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulandı.