Kırıkkaleli Abdurrahman Bütün'ün evi 3 yılda 20 kez soyuldu. Hırsızları engellemek için evinin bahçesine 4 demir kapı taktırsa da bir çözüm elde edemedi. Çaresiz kalan Bütün, şunları söyledi: "Evimdenşofben, kurbandan kalanetleri, salçaları,annemdenkalan dokumahalıları, antikaeşyaları, bakırkazanları, oğlumunçeyizlerini çaldılar. İhtiyaçları olan her şeyi bizim evden temin ediyor. Yetkililerden yardım istiyorum."
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