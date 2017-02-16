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3 yılda 20 kez soyuldu!

3 yılda 20 kez soyuldu!
Kırıkkaleli 'ün evi 3 yılda 20 kez soyuldu. Hırsızları engellemek için evinin bahçesine 4 demir kapı taktırsa da bir çözüm elde edemedi. Çaresiz kalan Bütün, şunları söyledi: "Evimden şofben, kurbandan kalan etleri, salçaları, annemden kalan dokuma halıları, antika eşyaları, bakır kazanları, oğlumun çeyizlerini çaldılar. İhtiyaçları olan her şeyi bizim evden temin ediyor. Yetkililerden yardım istiyorum."
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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