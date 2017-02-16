Fırat Kalkanı Harekatı'nın 177'nci gönünde, büyük ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab'ta, terör örgütü DEAŞ unsurlarının temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Harekatta, terör örgütü DEAŞ'a ait 278 hedef karadan ve havadan vuruldu, 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekat'ı sürüyor.

Harekatın 177'nci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

15 DEAŞ'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 258 hedefe atış yapılarak, barınma yerleri, muhtemel savunma mevzileri, tünel ağızları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'a ait 20 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatları sonucu, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 15 bina, iki karargah binası, iki cephanelik ve bir bombalı araç imha edildi.

Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.