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'Yolla'nda

Avrupa’nın terör alçaklığı bu kez ’da ortaya çıktı. Göç dairesi, ’cüleri Türkiye’ye yollamadı. Üstelik hepsine aileleri ile birlikte ülkede kalma izni verdi.

Yollanda
15 Temmuz darbe girişimini kınayamayan Avrupa, sonraki süreçte darbecilere de sahip çıkarak siyasi görüşünü net bir şekilde ortaya koymuştu. Hiçbir Avrupa ülkesi topraklarında yaşayan teröristlerini vermezken, Yunanistan ise darbenin başarısız olmasıyla beraber ülkelerine helikopterlerle kaçan 8 cunta askeri aylar süren oyalamanın ardından iade etmeme kararı almıştı. Terör destekçiliği konusunda Avrupa'nın en önde gelen ülkeleri arasında yer alan Hollanda ise Yunanistan'ın yaptığı alçaklığın bir adım önüne geçmeyi başardı. Göç ve Vatandaşlık Dairesi, başvuruları incelemek için gereken 18 aylık süre boyunca, darbeciler ile ailelerine ülkede kalma izni verdi. 'nın önde gelen gazetelerinden NRC'nin haberine göre darbeciler, sığınma başvurusuna gerekçe olarak, 'Türkiye'de adil yargılanma olanağı kalmadığını' gösterdi. Türkiye, darbe girişimi nedeniyle arananların Ocak ayından itibaren 3 ay içinde ülkeye dönmesi halinde, vatandaşlıktan çıkarılmayacağını açıklamıştı. Ancak Hollanda makamları, OHAL nedeniyle Türkiye'nin iade talebine sıcak bakmadı. NRC'ye konuşan Türk yetkililer ise 'adil yargılama' güvencesi verdi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda'nın, firari askerler için 'güvenli liman' olmasını 'kabul edilemez' bulduklarını vurguladı. FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün sık sık vakit geçirdiği, örgüt yöneticisi Necdet Başarın'ın yaşadığı ve topraklarında birçok FETÖ okulu barındıran Hollanda'nın Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle suçluların iadesini geçici olarak askıya almıştı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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