Yeni sistemde AYM üyeleri nasıl belirlencek?





MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Mevcut sistemde Anayasa Mahkemesi (AYM) 17 üyeden oluşur, önerilen sistem ile AYM üye sayısı 15 olacaktır.

Her iki sistemde de üyeleri, Cumhurbaşkanı ve TBMM atar.

Cumhurbaşkanlığı Sistemİ'nde Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi Üyelerini dığrudan seçme yetkisi bulunmamaktadır.

İlgili kurumlar tarafından anayasada belirtilen sayıda kişi AYM için gösterilir.

Cumhurbaşkanı AYM üyelerini ancak bu kurumlar tarafından belirtilen kişiler arasında seçer.