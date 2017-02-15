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Yaşamın ''sunda

Türkiye, 70 metrelik sondaj suna düşen yavru köpeğe kilitlendi. Kurtarma çalışmaları 9’uncu gününe girdi. Ancak güzel haber hala gelmedi.

Yaşamın kuyusunda
İstanbul 'da ya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları hız kesmedi. 9 gün önce yavru köpeğin 30 santimetre genişliğinde ve 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu kurtarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve
su ve yiyecek göndererek kuyuda mahsur kalan köpeği besledi. Ancak gece gündüz devam eden kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Çalışmaların 9. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak devreye girdi
Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TKK) 3 mühendis, yeni yöntemler denedi. Tüm Türkiye, köpekten gelecek iyi habere kilitlendi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğe kurtarma ekibi tarafından "Kuyu" adı verildi. Çalışmaları yerinde takip eden İstanbul Teknik Üniversitesi'nden maden yüksek mühendisi Orhan Kural, "Dünyaya güzel bir ders verip bu hayvanı kurtaracağız" dedi.AFAD ekipleri, hayvanı kuyudan çıkartmak için seferberlik ilan etti. İtfaiye kamerası aracılığıyla kuyunun içindeki köpeğin görüntülerini çeken ekipler, sevimli hayvanı kurtarmak için çeşitli yöntemler denedi. Köpek, kement ve file aracılığıyla kurtarılmak istendi. Ancak hayvan tüm çabalara rağmen
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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