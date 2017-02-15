İstanbul Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları hız kesmedi. 9 gün önce yavru köpeğin 30 santimetre genişliğinde ve 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu kurtarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve
su ve yiyecek göndererek kuyuda mahsur kalan köpeği besledi. Ancak gece gündüz devam eden kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Çalışmaların 9. gününde Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak devreye girdi
Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine giden Türkiye TaşkömürüKurumu'ndan (TKK)3 mühendis, yeni yöntemler denedi. Tüm Türkiye,köpekten gelecekiyi habere kilitlendi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğe kurtarma ekibi tarafından "Kuyu" adı verildi. Çalışmaları yerinde takip eden İstanbul Teknik Üniversitesi'nden maden yüksek mühendisi Orhan Kural, "Dünyayagüzel bir dersverip bu hayvanıkurtaracağız" dedi.AFAD ekipleri, hayvanı kuyudan çıkartmak için seferberlik ilan etti. İtfaiye kamerası aracılığıyla kuyunun içindeki köpeğin görüntülerini çeken ekipler, sevimli hayvanı kurtarmak için çeşitli yöntemler denedi. Köpek, kement ve file aracılığıyla kurtarılmak istendi. Ancak hayvan tüm çabalara rağmen
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