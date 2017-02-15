Vurgun hatırası!

Bursa'da sürekli peruk takarak kılık değiştiren ArzuMertgil (38), şehir şehir dolaşıp insanları kandırdı. "Saadet zinciri" benzeri "Ponzi" adlı yöntemle tanıştığı kişilerden 13 milyon lira topladı. Paralarla birlikte sırra kadem bastı. Mertgil, dolandırılan 60'a yakın mağdurun şikayeti üzerine tutuklandı. Arzu Mertgil'in kurbanlarını kandırmak için onların evine gidip fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı. Mağdurlardan Fuat D. (57), evinde ağırladığı Mertgil tarafından nasıl dolandırıldığını şu sözlerle anlattı: "İşçi emeklisiyim. Boşandığım eşim 100 bin lira tazminat istedi. Ancak banka kredi vermedi. Arzu Mertgil ile tanıştım. Evime geldi. Birlikte yemek yedik. Çok samimiydi. Yeni eşim onunla hatıra fotoğrafı bile çektirdi. Ona çok güvendik. Beni bir şirkette sigortalı gösterdi. Böylece bankalar kredi vermeyi kabul etti. Bankanın verdiği 150 bin lirayı alıp ortadan kayboldu
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