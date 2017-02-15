Türk kafesi

Mehmetçik, El Bab’a hakim tepeleri tuttu, şehrin kontrolünü aldı. Yüksek noktalardaki binalara giren SAT komandoları ele geçirdikleri bir eve konuşlandı. Binaya “Le Cafe de Sniper” adını veren askerlerimiz DEAŞ’lı teröristleri keklik gibi avladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 175'inci gününde 178 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edildi. Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyen Türk askeri, El Bab şehrinin kontrolünü büyük ölçüde sağlarken, DEAŞ'lı teröristlere Kabaşin tarafından destekgeldi. ÖSO kuvvetleri kentin güneyinde rejim askerleriyle çatışırken; doğudan ise PKK uzantısı YPG'li teröristler, DEAŞ yerine Mehmetçik'i hedef almaya çalıştı. Bu kalleş saldırılar püskürtülürken, DEAŞ bir grup teröristi Kabaşin'den harekete geçirdi. Bu teröristler El Bab'a gitmeye çalışırken, karşısında bir kez daha Türk askerini buldu. Bab'da kontrol sağlanmasıyla bölgeye gelen SAT komandoları, DEAŞ unsurlarını tek tek temizledi.
BİZDE 14 ŞUBAT BÖYLE KUT LANIR
Kente hakim yüksek noktalardaki binalara girerek konuşlanan SAT komandoları, buradan şehre girmeye çalışan tüm teröristleri keskin nişancı tüfekleriyle keklik gibi avladı. Bulundukları bir binanın duvarına "Le Cafe de Sniper" (KafeKeskin Nişancı) yazan Mehmetçik, burada fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştı. Askerlerin yaptığı paylaşımlarda morallerin yüksek olduğu görülürken, bir askerimiz ise sevgilisine seslenerek "Alışbuna kızım. Bizde14 Şubat böyle" mesajı gönderdi. Mehmetçik'inbaşarılı saldırılarıylabölgede 26 teröristimha edildi.
DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ Suriye'de bulunan Esad rejimi; Rusya, İran, YPG ve koalisyon güçleri DEAŞ'la savaşırken, sivil hedef gözetmeden ateş ederken, Türk askerinin merhameti tüm dünyaya ders oldu. Özellikle sivil katliamıyapan Esad rejimi bu sayede hızla ilerleyerek El Bab'ın güneyine ulaştı. Mehmetçik ise sivillere zarar gelmemesi için ağır ağır ilerlemek zorunda kaldı. El Bab'da dün de sivillerin çıkışını sağlayan Türk ordusu, kendi başlarına DEAŞ'tan kaçarken, mayına çarpan bir araç konvoyunun da yardımına koştu. Mehmetçik, El Bab'da kimsesiz bir sokak kedisine de sahip çıkarak dünyaya insanlık dersi verdi.
MORALLERYERİNDE
El Bab'da görev yapan askerlerin bağlı bulunduğu birlikleri temsil eden sosyal medya hesapları Mehmetçik'in moralinin yüksek olduğunu söyledi. Bu hesaplar "Askerin moralinin bozuk olduğu sözlerine inanmayın. El Bab'da sevgililer günü kutluyoruz" mesajı yayınladı.
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