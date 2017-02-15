TBMM'nin 'gizli göz' karargâhı görüntülendi. 757 kameradan 24 saat süreyle gelen kesintisiz görüntülerin analiz edildiği merkez, ABD yapımı 'Person of Interest' dizisindeki 'yapay zeka' ile donatılıyor. 23 uzmanın vardiya halinde çalıştığı 'yönetim karargâhında', çözünürlüğü yüksek görüntü sağlayan kameralar kullanılıyor. Meclis Koruma Daire Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 'Entegre Teknoloji Güvenlik Sistemi' birden fazla güvenlik uygulamalarını içeriyor. Plaka okuma, erken algılama, araç altı görüntüleme ve road blocker tedbirleri uygulamaya sokuldu.
TBMM'nin güvenliği artık ona emanet
TBMM'de güvenlik önlemleri arttırılıyor. Geliştirilen sistem 'yapay zeka' hareketli kameralarla TBMM kampüsündeki bir kişinin her anını izleyecek ve uyarılar verecek.
Etiketler: TBMM , Yapay zeka , hareketli kamera sistemleri
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