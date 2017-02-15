Süt zaferi!

Bankacı Evla Fazlı, anne olduktan sonra süt iznine ayrıldı. Ancak ‘Performans yetersizliği’ gerekçesiyle işten atıldı. Kuruma, açtığı işe iade davasını kazandı. Avukatı, kararın emsal teşkil edeceğini anlattı
İzmir'de yaşayan EvlaFazlı, 2014 yılında özel birbankada çalışmaya başladı.Şubede Bireysel Bankacılıksatış yönetici yönetmeniolarak görev aldı. 2016yılının başlarında isedoğum yaptı. Süt iznineayrıldı. 4 Haziran 2016'dabanka şubesi, süt iznindeolan Fazlı'yı performansyetersizliğinigerekçe gösteripişten attı. Şaşkınadönen kadın AvukatEmre Sümer'edanıştı. İzmir 8'inciİş Mahkemesi'neişe iade davası açtı.Avukat Emre Sümer,Mahkemeye sunulandilekçede şöyle dedi:Müvekkilimin performansdüşüklüğü hiç bir zamanolmamıştır. Her zamanbeklentinin üzerinde performansgöstermiş olup, yöneticileritarafından da takdiredilmiştir. Banka sondönemde müvekkiliminiş akdinin sona ermesineneden olan aynıya da benzer sebeplerleçok sayıda çalışanın işineson vermiştir. Müvekkilimtabi olduğu iş sözleşmesinindavalı tarafından sonaerdirilmesinin geçerli birsebebe dayanmadığınıntespiti ile işe iadesine kararverilmesini istiyorum." İzmir8'inci İş Mahkemesi'ndedün görülen ilkduruşmaya AvukatEmre Sümer ilebankanın avukatıAhmet İrez katıldı.Tarafları dinleyenhakim, davacınınişe iadesine,işsiz kaldığıdört aylık ücretve diğer haklarınınödenmesinekarar verdi. EvlaDuruşma sonrası konuşan,Fazlı'nın Avukatı Emre Sümer"Mahkeme, bankanınyaptığını yasal bulmadı.Davacının işe iadesinekarar verdi. Bu kararaynı şekilde mağdur olankişilere örnek olacakemsal bir karar" dedi
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