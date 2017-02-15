Süt zaferi!

İzmir'de yaşayan Evla Fazlı, 2014 yılında özel bir bankada çalışmaya başladı. Şubede Bireysel Bankacılık satış yönetici yönetmeni olarak görev aldı. 2016 yılının başlarında ise doğum yaptı. Süt iznine ayrıldı. 4 Haziran 2016'da banka şubesi, süt izninde olan Fazlı'yı performans yetersizliğini gerekçe gösterip işten attı. Şaşkına dönen kadın Avukat Emre Sümer'e danıştı. İzmir 8'inci İş Mahkemesi'ne işe iade davası açtı. Avukat Emre Sümer, Mahkemeye sunulan dilekçede şöyle dedi: Müvekkilimin performans düşüklüğü hiç bir zaman olmamıştır. Her zaman beklentinin üzerinde performans göstermiş olup, yöneticileri tarafından da takdir edilmiştir. Banka son dönemde müvekkilimin iş akdinin sona ermesine neden olan aynı ya da benzer sebeplerle çok sayıda çalışanın işine son vermiştir. Müvekkilim tabi olduğu iş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirilmesinin geçerli bir sebebe dayanmadığının tespiti ile işe iadesine karar verilmesini istiyorum." İzmir 8'inci İş Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya Avukat Emre Sümer ile bankanın avukatı Ahmet İrez katıldı. Tarafları dinleyen hakim, davacının işe iadesine, işsiz kaldığı dört aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi. Evla Duruşma sonrası konuşan, Fazlı'nın Avukatı Emre Sümer "Mahkeme, bankanın yaptığını yasal bulmadı. Davacının işe iadesine karar verdi. Bu karar aynı şekilde mağdur olan kişilere örnek olacak emsal bir karar" dedi