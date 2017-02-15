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Son model mahkum!

Son model mahkum!
ABD'de ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Jeremy Meeks (32), tutuklandıktan sonra düzgün fiziği ile bir anda dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl önce tahliye edildi. Cezaevinden çıkar çıkmaz, kendisine modellik teklifleri geldi. Hepsini değerlendirdi. Son olarak New York'ta Alman modacı Philipp Plein'in defilesinde boy gösterdi. En ünlü mankenleri bile kıskandırdı. Bu defileyi, Madonna ve Kylie Jenner gibi ünlü isimler de izledi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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