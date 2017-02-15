Silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de bir kahvehanede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kurşunların hedefi olan Yunus Tuncel (40) ile Ali Asiltürk (43) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Silahı kullandığı iddia edilen Hasan K. (54) gözaltına alındı.