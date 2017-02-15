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Silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de bir kahvehanede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kurşunların hedefi olan Yunus Tuncel (40) ile Ali Asiltürk (43) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Silahı kullandığı iddia edilen Hasan K. (54) gözaltına alındı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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