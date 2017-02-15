Serbest ADIŞ

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde yaşayan fırıncı Abdurrahman Yakaomar hem FETÖ’ye hem de PKK’ya gol attı! Firari Hakan Şükür’ün adını taşıyan oğlunun ismini değiştirme kararı aldı! Evladına bir süre önce PKK tarafından katledilen Yasin Börü ile Aytaç Baran’ın ismini vereceğini açıkladı.
FETÖher ipte oynadı! Futbolda bile adamları vardı! Futbolcu Hakan Şükür ise FETÖ'nün A Takımı'nda yer aldı! 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ise pılını pırtını toplayıp ABD'ye kaçtı. Teröristbaşı Gülen'in yanına sığındı. Akıl hocasının eteğine sarıldı! Bir zamanlar Şükür'ün sadece "sporcu" yüzüne tanık olan bir baba ise firari hainin adına bile dayanamadı! Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaşayan baba Abdurrahman Yakaomar, Hakan Şükür'e tepki için 11 yaşındaki oğlunun ismini değiştirme kararı aldı. Dün oğluile birlikte adliyeye gidipgerekli işlemleri başlattı. Babanın bu kararı içinde terör örgütü PKK'ya olan tepkisi de vardı. Yakaomar, terör örgütüne tepkisini göstermek için oğluna PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü ve Aytaç Baran'ın adını vereceğini açıkladı.
'ONU ARTIK SEVMİYORUM'
Baba Yakaomar, şunları anlattı: "1995-2002'de 3'üncü Lig ekiplerinden Silopispor'da futbol oynadım. Milli takım ve Galatasaray'daki başarısı nedeniyle o dönemde dünyaya gelen oğluma Hakan Şükür ismini koydum. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oğlumun adını sildirmeye karar verdim. Evladımın ismini Yasin Aytaç olarak değiştirdim. Bundan sonra inşallah çocuğumuzu Yasin Aytaç olarak çağıracağız. Dilekçemizi mahkemeye verdik. Hakan Şükür ismi yaşayacağına Yasinler, Aytaçlar yaşasın." Babasının ismini değiştirmek için mahkemeye başvurduğu Hakan Şükür Yakaomar ise çok mutlu olduğunu anlattı. "Eskiden Hakan Şükür'ü çokseviyordum. Şimdi onu sevmiyorum.Adım Yasin Aytaç olacağı için çokmutluyum" diyerek sevincini anlattı..
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