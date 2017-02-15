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Savcılık ‘meşru savunma’ dedi

Savcılık ‘meşru savunma’ dedi
Darbeciler gecesi Genelkurmay Karargahı'nı ele geçirmeye çalıştı. Orgeneral Yaşar Güler'i derdest eden cuntacı ekibin başında Yaver Binbaşı Mehmet Akkurt vardı. Güler'in emir subayı olan üsteğmen C.K., Mehmet Akkurt'u öldürüp cilerle çatıştı. Ankara Başsavcılığı, C.K. hakkında açılan soruşturmayı tamamladı. C.K. hakkında takipsizlik kararı verilirken, gerekçenin "meşru savunma" olduğu anlatıldı.

YÜKSEL TEMEL
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 01:23
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