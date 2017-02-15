Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesi yönündeki açıklamasına yönelik, "Kırım Rusya'nın toprağı ve biz topraklarımızı geri vermeyiz." dedi.
Moskova'da düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında konuşan Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'in dün yaptığı Trump'ın "Rusya hükümetinden Ukrayna'daki şiddeti azaltması ve Kırım'ı iade etmesini beklediği" açıklamasına cevaben, "Kırım Rusya'nın toprağı ve biz topraklarımızı geri vermeyiz." ifadesini kullandı.
MOSKOVA'DA KÜRT KONFERANSI YAPILACAĞI YÖNÜNDEKİ HABERLER
Moskova'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin de aralarında bulunduğu bazı Kürt grupların katılacağı toplantı düzenleneceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Zaharova, "Bu konuda bilgim yok. Rusya Dışişleri Bakanlığından böyle bir toplantıya katılım sağlanmayacak." dedi.
"ÇAVUŞOĞLU-LAVROV ALMANYA'DA GÖRÜŞECEK"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı temaslarla ilgili de bilgi veren Zaharova, Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 18 Şubat'ta Münih Güvenlik Konseyi kapsamında bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.
Zaharova, Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile ilk görüşmesinin 16 Şubat'ta Almanya'nın Bonn şehrinde yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleşeceğini kaydetti.
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desene savaş kapıda ,
amerika kırım alınırken tayyip erdoğan kadar samimi olsaydı sorun anında hallolurdu belliki sakla samanı gelir zamanı tutumunu amerika pazarlık olarak kullanacak uyduruk raporlarla ırakı bitiren amerika buradan rusyaya mana üstüne mana ile yüklenerek iki devletin saflarını netleştirip yeniden iki kutuplu soğuk savaş dönemindeki gibi iki süper sömürgeci güç günlerini özlemiş görünüyor islam dünyasını düşman edinmek buradaki yönetimleri bozup dogrudan enerji kaynaklarına ulaşmak türkiye engeline takılan amerika b planıyla nato üyesi olduğunu hatırladığı türkiyeli müttefik gurubu ile sömürüye ulaşmaya çalışacaktır pyd gibi bir tarafı rusya da bir tarafı amerikada olan kaypak yapının türkiyenin önerileri dikkate alınmazsa bırakın soğuk savaşı dünya savaşına bile sebep olabileceğini belirtmekte yarar var amerika obama ile kaybettiği azda olsa var olan güveni geri alabilmesi türkiyede yapacağı samimi ve kağıt üzerine dökülmüş karşılıklı anlaşmalara bağlı olduğunu anlamalıdır
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