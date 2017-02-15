Planlayan yakalandı

Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov yakalandı, DEAŞ'ın Türkiye bağlantıları tek tek ortaya çıktı. Operasyonlarda Türkiye çapında 600'den fazla DEAŞ gözaltısı yapıldı. 10 Ocak'taise Masharipov'unEsenyurt'ta kaldığıevin kira kontratınıüzerinde bulunduranAntalya nüfusunakayıtlı A.S.'nin peşinedüşüldü. Hakkında Burdur Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Fransızvatandaşı teröristin, İstanbul'da yakalandığı açıklandı.
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