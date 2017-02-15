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Planlayan yakalandı

Planlayan yakalandı
Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov yakalandı, DEAŞ'ın Türkiye bağlantıları tek tek ortaya çıktı. Operasyonlarda Türkiye çapında 600'den fazla DEAŞ gözaltısı yapıldı. 10 Ocak'ta ise Masharipov'un Esenyurt'ta kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulunduran Antalya nüfusuna kayıtlı A.S.'nin peşine düşüldü. Hakkında Burdur Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Fransız vatandaşı teröristin, İstanbul'da yakalandığı açıklandı.
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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