PKK sanığının evinde Gülen kitapları çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde dün jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, PKK/ KCK üyesi oldukları iddiasıyla K.T. ve İ.K., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da İ.T., A.T. ve Y.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, K.T.'nin evinde ise FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kitapları bulundu.
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