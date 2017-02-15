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  1. PKK'lı teröristten kan donduran itiraflar!

sanığının evinde Gülen kitapları çıktı

PKK sanığının evinde Gülen kitapları çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde dün jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, / KCK üyesi oldukları iddiasıyla K.T. ve İ.K., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da İ.T., A.T. ve Y.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, K.T.'nin evinde ise lideri 'in kitapları bulundu.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 01:59
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