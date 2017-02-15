Pilotaj hatası!

FETÖ'cü pilotun yalanifadesini gizli tanık ortayaçıkardı. Pilot Bahattin Taştan,halkına kurşunlar yağdırdı.Savunmasında "Yere tekrarineceğimi hiç düşünmeden hainlerekarşı mücadele ettim" diyerekkahramanlık senaryosu yazdı. Ancakgizli tanık olan FETÖ'cü başka birpilot yalanı ortaya çıkardı. DarbeciKurmay Yarbay Hasan HüsnüBalıkçı'nın, Taştan'a uçuş tulumunuhediye ettiğini belirtti. FETÖ'ylebağı ortaya çıkan pilot BahattinTaştan tutuklandı.
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