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Pilotaj hatası!

Pilotaj hatası!
FETÖ'cü pilotun yalan ifadesini gizli tanık ortaya çıkardı. Pilot Bahattin Taştan, halkına kurşunlar yağdırdı. Savunmasında "Yere tekrar ineceğimi hiç düşünmeden hainlere karşı mücadele ettim" diyerek kahramanlık senaryosu yazdı. Ancak gizli tanık olan 'cü başka bir pilot yalanı ortaya çıkardı. Darbeci Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı'nın, Taştan'a uçuş tulumunu hediye ettiğini belirtti. FETÖ'yle bağı ortaya çıkan pilot Bahattin Taştan tutuklandı.

HALİT TURAN
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 01:21
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