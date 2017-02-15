Yol Durumu
  1. Türkiye'den Rumların Enosis kararına tepki
  2. Bu 'Ateş' sönmez

O sürücüye tahliye

O sürücüye tahliye
İstanbul 'ta 29 Kasım 2016'da ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olan Nihat Şaki, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aşırı sürat nedeniyle takla atan aracı, Tosun'un otomobilinin üzerine uçan Şaki'nin 9 yıla kadar hapsi istendi. 2.5 aydır cezaevinde olan , İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda tam kusurlu bulunan Şaki, "Olaydan dolayı çok üzgünüm, vicdan azabı O sürücüye tahliye duyuyorum. Şiddetli yağıştan dolayı bu kaza meydana geldi. Hava da karanlıktı" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma ise ertelendi.
Etiketler: ,
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar