O sürücüye tahliye

İstanbul Maslak'ta 29 Kasım 2016'da ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olan Nihat Şaki, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aşırı sürat nedeniyle takla atan aracı, Tosun'un otomobilinin üzerine uçan Şaki'nin 9yıla kadar hapsi istendi. 2.5 aydır cezaevinde olan Nihat Şaki, İstanbul 75.Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda tam kusurlu bulunan Şaki, "Olaydan dolayıçok üzgünüm, vicdan azabıO sürücüye tahliyeduyuyorum. Şiddetli yağıştandolayı bu kaza meydanageldi. Hava da karanlıktı" dedi. Mahkeme heyeti sanığıntahliyesine karar verdi. Duruşma ise ertelendi.
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