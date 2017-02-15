Misyoner yetiştiriyorlardı

FETÖ'nün İstanbul Şişli'deki "Işık Evleri"ne yönelik soruşturmada örgüt evlerinden sorumlu 6 kişi hakkında hazırlanan iddianame bitti. Kod adı kullanan şüphelilerden birinin FETÖ yöneticiliğinden 15 yıla kadar, diğerlerinin örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, "Işık Evleri,misyonerlik faaliyetlerindenetkilenerek kurulmuş, örgüthücreleridir. 'Adanmış ruhların'hazırlandığı evlerdir" dendi.
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