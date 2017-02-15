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yetiştiriyorlardı

Misyoner yetiştiriyorlardı
FETÖ'nün İstanbul Şişli'deki "Işık Evleri"ne yönelik soruşturmada örgüt evlerinden sorumlu 6 kişi hakkında hazırlanan iddianame bitti. Kod adı kullanan şüphelilerden birinin yöneticiliğinden 15 yıla kadar, diğerlerinin örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, "Işık Evleri, misyonerlik faaliyetlerinden etkilenerek kurulmuş, örgüt hücreleridir. 'Adanmış ruhların' hazırlandığı evlerdir" dendi.

FATİH ULAŞ
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 01:27
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