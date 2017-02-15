Mahkeme sahası

FETÖ'nünfutbol ayağınınilk duruşmasıdün İstanbul'dayapıldı.Duruşmayatutuklu sanıkİsmail Demirizile tutuksuzsanık UğurTütünekerkatıldı. Demiriz"1990'daGalatasaray'atransfer oldum.1991'deGülen'letanıştım. Kendisini son olarak 2013'ta ziyaretettim. Okan Buruk ile de bir sohbette karşılaştım.17-25 Aralık'tan sonra yapıyla irtibatımıkestim" dedi. Firari Arif Erdem'in örgütün şifreliyazışma programı ByLock kullanıcısı olduğubelirtildi. Mahkeme sonunda Demiriz, tahliyeedildi. Öte yandan davanın sanıklarından olanHakan Şükür'ün dosyası ayrılarak Sakarya'yagönderilmişti. Şükür'ün, GS'deki FETÖyapılanmasını organize ettiği belirtilmişti.
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