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Mahkeme sahası

Mahkeme sahası
FETÖ'nün futbol ayağının ilk duruşması dün İstanbul'da yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker katıldı. Demiriz "1990'da Galatasaray'a transfer oldum. 1991'de Gülen'le tanıştım. Kendisini son olarak 2013'ta ziyaret ettim. Okan Buruk ile de bir sohbette karşılaştım. 17-25 Aralık'tan sonra yapıyla irtibatımı kestim" dedi. Firari Arif Erdem'in örgütün şifreli yazışma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Mahkeme sonunda Demiriz, tahliye edildi. Öte yandan davanın sanıklarından olan 'ün dosyası ayrılarak Sakarya'ya gönderilmişti. Şükür'ün, GS'deki FETÖ yapılanmasını organize ettiği belirtilmişti.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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