KIZkıvrak kavga!

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) okuyan üç kız öğrenci, sosyal medyayı birbirine kattı. Olay geçtiğimiz gece Trabzon Konaklar Mahallesi'nde yaşandı. KTÜ'de eğitim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., bir süre önce havalimanında yer hizmetlerinde görevli Kübra T. ve bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ile tanıştı. İddialara göre iki grup sosyal medya üzerinden tartıştı! Ardından birbirlerini ikamet ettikleri evlere çağırdı. Son olarak Kübra T. ile arkadaşı Esra K., üniversiteli kızların evine gitti. Üniversite öğrencisi kızlar, biber gazı sıkarak Kübra T. ve Esra K.'yı etkisiz hale getirdi. İki kadını darp ettikleri o anları cep telefonlarına kayıt altına alıp sosyal medyadan yayınladı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerin ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. 3 kız öğrenci ve dövülen kızlar gözaltına alındı. Öğrencilerden Hasibe H.'nin sosyal medya hesabından yaptığı "Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik, ne yapsaydık?" paylaşımı dikkat çekti.



SOSYAL MEDYADAN BİRBİRİNE GİRDİLER

Üniversite öğrencileri Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y. ile Kübra T. ve Esra K.'nın kavgası ilk olarak sosyal medyada başladı. Birbirlerine tehditler savuran iki tarafın konuşma kayıtları da soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Sosyal medyadan birbirine girdiler