Kılıçdaroğlu'nu terleten soru!

TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık telefon faturası, tartışma konusu olmuştu. CHP'li vekile her kesimden tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıkmıştı. CHP'li vekilin milyon liralık faturası Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmadı.
VATANDAŞ SKANDAL FATURAYI SORDU
Ataşehir'de sokakta vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, tartışmalara neden olan 1.2 milyon TL'lik haberleşme faturasını sordu.
KILIÇDAROĞLU YİNE VEKİLİNE TOZ KONDURMADI
Kılıçdaroğlu, "Yapılan kanuna aykırı değil ama etik değil. Her kuruşun hesabını bu millete vermemiz lazım" dedi.
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kılıçdaroğlu kandıramazsın sen türk halkını senin cibilliyetini biliriz biz
evettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
ezanlarımızı Türkçe okutan chp zihniyeti değilmiydi referandumda evet
chpkk dan kurtulmak için evet
SSK'yı batırmış birine hiç Elif Doğan ile ilgili soru sorulurmu ? kk göre çok normal bir şey .chp belediyelerinin soygunları bile kk göre çok normal ama etik değil :)) şehit ve gazi ailelerinin bedduası yeter bu kk ve chp vekillerine .
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