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Kılıçdaroğlu'nu terleten soru!

Milletin parasıyla 1 milyon 200 bin liralık haberleşme harcaması gerçekleştiren ve cebinden bir kuruş dahi ödemeyen CHP'li Elif Doğan Türkmen'i korumaya devam ediyor...

Kılıçdaroğlunu terleten soru!

TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık telefon faturası, tartışma konusu olmuştu. CHP'li vekile her kesimden tepki yağarken, CHP Genel Başkanı sahip çıkmıştı. CHP'li vekilin milyon liralık faturası Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmadı.

VATANDAŞ SKANDAL FATURAYI SORDU
Ataşehir'de sokakta vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, tartışmalara neden olan 1.2 milyon TL'lik haberleşme faturasını sordu.

KILIÇDAROĞLU YİNE VEKİLİNE TOZ KONDURMADI
Kılıçdaroğlu, "Yapılan kanuna aykırı değil ama etik değil. Her kuruşun hesabını bu millete vermemiz lazım" dedi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 18:58
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ersan ersan

kılıçdaroğlu kandıramazsın sen türk halkını senin cibilliyetini biliriz biz

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evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 19:23
murat murat

evettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 19:22
s&#252;leyman süleyman

ezanlarımızı Türkçe okutan chp zihniyeti değilmiydi referandumda evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 19:21
sevim sevim

chpkk dan kurtulmak için evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 19:19
EVET -16NİSAN EVET -16NİSAN

SSK'yı batırmış birine hiç Elif Doğan ile ilgili soru sorulurmu ? kk göre çok normal bir şey .chp belediyelerinin soygunları bile kk göre çok normal ama etik değil :)) şehit ve gazi ailelerinin bedduası yeter bu kk ve chp vekillerine .

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evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 19:07
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