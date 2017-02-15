Kılıçdaroğlu'nu terleten soru!

TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık telefon faturası, tartışma konusu olmuştu. CHP'li vekile her kesimden tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıkmıştı. CHP'li vekilin milyon liralık faturası Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmadı.

VATANDAŞ SKANDAL FATURAYI SORDU

Ataşehir'de sokakta vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, tartışmalara neden olan 1.2 milyon TL'lik haberleşme faturasını sordu.



KILIÇDAROĞLU YİNE VEKİLİNE TOZ KONDURMADI

Kılıçdaroğlu, "Yapılan kanuna aykırı değil ama etik değil. Her kuruşun hesabını bu millete vermemiz lazım" dedi.

