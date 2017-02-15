Yol Durumu
  1. Planlayan yakalandı
  2. Mahkeme sahası

'Kasa'n dairesi

’nün eski okuluydu. Çatı katında dolapların arasına gizlenmiş bir çelik kasa bulundu.

Kasan dairesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) devletin tüm kurumlarına sızdı. Bunu yapmak için sınav sorularını çaldı. Kendi okullarında, yurtlarındaki öğrencilere sızdırdı. 5 Temmuz darbe girişiminden sonra da FETÖ'nün tüm eğitim alanları tek tek kapatıldı. Onlar arasında Kırıkkale'deki FETÖ okulu da vardı. Kırıkkale'deki okul, 15 Temmuz'dan sonra örgütün elinden alındı. Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yapıldı. Dün okul paydos olduktan sonra görevliler temizlik yapmaya başladı. Çatı katındaki temizlik sırasında ise boş bir dolapla karşılaşıldı. Bu dolabın içinde başka bir dolap daha vardı. Dolabı açtıklarında çelik kasa gören görevliler, Okul Müdürü Selma Nezir'e haber ulaştırdı.

HİMMETLER SAKLANIYORDU
Nezir'in bildirmesi üzerine okula giden Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, kasanın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Ekipler, FETÖ tarafından Kırıkkale'de toplanan himmetlerin bu kasada saklanmış olabileceğini açıkladı. Konuyla ilgili araştırmaların sürdüğü vurgulandı
Etiketler:
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar