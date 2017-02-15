'Kasa'n dairesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) devletin tüm kurumlarına sızdı. Bunu yapmak için sınav sorularını çaldı. Kendi okullarında, yurtlarındaki öğrencilere sızdırdı. 5 Temmuz darbe girişiminden sonra da FETÖ'nün tüm eğitim alanları tek tek kapatıldı. Onlar arasında Kırıkkale'deki FETÖ okulu da vardı. Kırıkkale'deki okul, 15 Temmuz'dan sonra örgütün elinden alındı. Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadoluİmam Hatip Lisesi yapıldı. Dün okul paydos olduktan sonra görevliler temizlik yapmaya başladı. Çatı katındaki temizliksırasında ise boş bir dolapla karşılaşıldı.Bu dolabın içinde başka bir dolap dahavardı. Dolabı açtıklarında çelik kasagören görevliler, Okul Müdürü SelmaNezir'e haber ulaştırdı.
HİMMETLER SAKLANIYORDU
Nezir'in bildirmesi üzerine okula giden Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, kasanın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Ekipler, FETÖ tarafından Kırıkkale'de toplanan himmetlerin bu kasada saklanmış olabileceğini açıkladı. Konuyla ilgili araştırmaların sürdüğü vurgulandı
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