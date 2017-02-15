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Kara sevda

Sevgilisinin evine giden genç kız, kapı açılmayınca pencereden içeriye girdi. Aşkının ipe asılı cesedini görünce cinnet getirdi. Bileklerini keserek ölmek istedi.

Kara sevda
Tüyler ürperten olay Osmaniye'de meydana geldi. Fakıuşağı Mahallesi'nde oturan üniversite öğrencisi Nadir Aytış'tan (25) haber alamayan sevgilisi Derya O. (23), önceki akşam evine geldi. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren Derya, aşkının kapı arkasında asılı cansız bedeni ile karşılaştı. Şoka giren genç kız, sevgilisinin ölümünden kendisini sorumlu tuttu; jiletle bileklerini ve boynunu kesti. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı genç kızı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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