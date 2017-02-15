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Kanser ettiler!

, 10 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi görmesine rağmen bir türlü iyileşemedi. Son gittiği doktorda ise kanser değil Crohn hastası olduğu belirlendi. Sevinsin mi üzülsün mü bilemedi!

Kanser ettiler!
Adana'da tam anlamıyla bir sağlık skandalı yaşandı! 'ın (26) filmleri aratmayan hikayesi 2006 yılında, henüz 16 yaşındayken başladı. Şiddetli karın ağrısı ile hastaneye giden Murat'ın, kolon kanseri olduğu açıklandı. Hemen onkoloji servisine yatırıldı. Gördüğü tedaviye rağmen 55 kilodan 26 kiloya kadar indi.

7 AMELİYAT GEÇİRDİ
Ardından 7 kere ameliyat edildi. Apandisti hatta safra kesesi bile alındı. Ancak yine de hastalığı olumlu gelişme göstermedi. Evlatlarını götürmedik hastane bırakmayan aileye ise her defasında "Yapılacak bir şey kalmamış sabahı göremez" denildi. Saçları dökülen, yaşama umudu tükenen genç, büyük bir ruhsal çöküntü içine girdi. Son olarak Murat, teyzesinin bulduğu doktora gitti. İşte tam da bu anda hayatı tamamen değişti. Çıkan test sonuçlarının ardından sevinsin mi üzülsün mü bilemedi!

ÖLÜMÜ KABULLENMİŞTİM
Çünkü yapılan incelemeler sonucunda kanser değil, Crohn (iltihaplı bağırsak hastalığı) hastası olduğu belirlendi. 10 yıl boyunca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan talihsiz genç, şunları söyledi: "Gittiğimiz doktorlar anneme ve akrabalarıma her şeye hazırlıklı olmaları gerektiğini bile söylemişler. İyileşemediğim gibi daha çok acı çekiyordum. Artık ölümü kabullenmiş durumdaydım. Teyzem, son bir kez de Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü hocamın beni görmesi için ısrar etti. Değerli hocamız, önce raporlarını inceledi ve kanser olmadığımı söyledi. 10 yıldır kanser olduğunu bildiğim hastalığımın aslında kanser değil, Crohn hastası olduğunu öğrendim. Hastanede tedaviye başlandığında 26 kiloydum. Kaybettiğim umutlarım, yeniden yeşerdi ve ben iyileştim.

26 KİLOYA İNDİ, DOKTORLAR ÜMİT VERMEDİ
Salih Murat, gördüğü yanlış tedavi sonucu 26 kiloya kadar indi. 7 defa ameliyat edildi. Apandisti ve safra kekesi alındı. Doktorlar, her defasında 'Sabahı görmez' açıklaması yaptı. Büyük bir ruhsal çöküntü yaşayan ve iyileşemeyen genç, ölümü bekleyeme başladı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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