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İşte öldü

İşte öldü
Zonguldak'ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda çalışan Bilgin Elmas (36), iş kazasına kurban gitti. Vinçten kopan metal parça, Elmas'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Elmas, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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