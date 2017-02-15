'Gün'lerden vahşet !

Antalya'nınAksu İlçesi'nde fidan yetiştiriciliği yapan Muammer Gün (60) cinnet getirdi. 2 çocuğunu ve eşiniöldürdükten sonra intiharetti. Tek katlı gecekonduda yaşayan Gün, önceki gece yarısı oğlu Victor (11)ve kızı Leyla'yı (15) tarım ilacı koyduğu şekerlemeyle zehirledi. Ardından İngilizceöğretmeni olan Rusuyruklu eşi AnnaGün'e (37) pompalıtüfekle ateş etti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşini ve çocuklarını öldüren koca, cesetlerin başında sabaha kadar bekledi. Dün sabah saatlerinde polisi arayan Gün, "Eşimi veçocuklarımı öldürdüm.Şimdi de intiharedeceğim" dedi. Ev adresini polise veren Gün, telefonu kapattıktan sonra eşini öldürdüğü pompalı tüfekle hayatına son verdi. Polis vesağlık ekipleri isehemen olay yerine gitti. 2'siçocuk 4 kişinin cesediylekarşılaşan ekipler, olay yeriniinceledi. Yapılan çalışmalarınardından 4 ceset, Adli TıpKurumu morguna gönderildi. Öte yandan Muammer Gün'ün geride eşinin Rusya'daki akrabalarının telefon numaraları ile veda ifadelerinin bulunduğu bir not bıraktığı öğrenildi. Söz konusu notta, "Cenazeler Rusya'ya gidecekse bu adreslere gönderilsin. Bu numaralara ulaşın. Biz bu insanların kıymetinibilemedik, Rusya'da bilsinler" ifadelerinin yer aldığı bildirildi.
Muammer Gün
ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ
Ailesini katledip intihar eden Muammer Gün'ün daha önce iki kez evlenip boşandığı, üçüncü evliliğini ise Rus uyruklu Anna ile yaptığı öğrenildi. Kocasıtarafından öldürülen AnnaGün'ün özel bir lisede İngilizceöğretmenliği yaptığı, aileninyaklaşık 10 gün önce olayınyaşandığı eve taşındıklarıtespit edildi. Ailenin baktığı 8 köpeğin ise hayvan barınağına gönderildiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.