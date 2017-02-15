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'Gün'lerden vahşet !

, 2 çocuğunu tarım ilacıyla zehirledi. Rus eşi Annay’ı da pompalı tüfekle katletti. Sabaha kadar cesetlerin başında bekledi. Ardından hayatına son verdi.

Günlerden vahşet !
Antalya'nın Aksu İlçesi'nde fidan yetiştiriciliği yapan Muammer Gün (60) cinnet getirdi. 2 çocuğunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti. Tek katlı gecekonduda yaşayan Gün, önceki gece yarısı oğlu Victor (11) ve kızı Leyla'yı (15) tarım ilacı koyduğu şekerlemeyle zehirledi. Ardından İngilizce öğretmeni olan Rus uyruklu eşi Anna Gün'e (37) pompalı tüfekle ateş etti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşini ve çocuklarını öldüren koca, cesetlerin başında sabaha kadar bekledi. Dün sabah saatlerinde polisi arayan Gün, "Eşimi ve çocuklarımı öldürdüm. Şimdi de intihar edeceğim" dedi. Ev adresini polise veren Gün, telefonu kapattıktan sonra eşini öldürdüğü pompalı tüfekle hayatına son verdi. Polis ve sağlık ekipleri ise hemen olay yerine gitti. 2'si çocuk 4 kişinin cesediyle karşılaşan ekipler, olay yerini inceledi. Yapılan çalışmaların ardından 4 ceset, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan 'ün geride eşinin Rusya'daki akrabalarının telefon numaraları ile veda ifadelerinin bulunduğu bir not bıraktığı öğrenildi. Söz konusu notta, "Cenazeler Rusya'ya gidecekse bu adreslere gönderilsin. Bu numaralara ulaşın. Biz bu insanların kıymetini bilemedik, Rusya'da bilsinler" ifadelerinin yer aldığı bildirildi.



Muammer Gün

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ
Ailesini katledip intihar eden Muammer Gün'ün daha önce iki kez evlenip boşandığı, üçüncü evliliğini ise Rus uyruklu Anna ile yaptığı öğrenildi. Kocası tarafından öldürülen Anna Gün'ün özel bir lisede İngilizce öğretmenliği yaptığı, ailenin yaklaşık 10 gün önce olayın yaşandığı eve taşındıkları tespit edildi. Ailenin baktığı 8 köpeğin ise hayvan barınağına gönderildiği bildirildi.

Erdoğan ÖZTÜRK
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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