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'ye operasyon! Emniyet müdürleri gözaltında

Adana merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 3 nün de bulunduğu 27 gözaltına alındı.

FETÖye operasyon! Emniyet müdürleri gözaltında
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan 'Bylock' kullananların olduğu belirtildi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 09:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Aynen devam!!

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cevapla 15.02.2017 11:13
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