Erdoğan farkı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından havalimanında karşılandı. Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ile büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi ziyaret kapsamında ilk olarak Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammedbin Nayif'i ve Suudi Arabistan Veliaht Vekili Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz'i ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, dün de Yemame Sarayı'nda Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi tören sonrasında Kral Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna öğle yemeği verdi.
İki lider daha sonra heyetler arası yapılan görüşmelere başkanlık etti. 2.5 saat süren görüşmede başta Suriye ve Yemen olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İki liderAstana'nın ardından Cenevre'de devam edecek Suriye'dekisiyasi geçiş süreciyle ilgili görüş alışverişindebulundu. Mülteci krizinin çözümü için terörden arındırılmış güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge tezini anlatan Erdoğan, güvenli bölgenin oluşturulması için Kral Selman'dan destek istedi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle işbirliğini derinleştirmek istedikleri mesajını verdi. Görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında verdikleri destekten dolayı Kral Selman'a teşekkür eden Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin üst düzeyde olduğunu vurguladı. Görüşmede ekonomik ilişkiler de ele alındı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmek için atılacak adımların yanı sıra başta enerji, savunma sanayi, turizm konularında işbirliği masaya yatırıldı ve anlaşma sağlandı.
BABA EMİR'LE GÖRÜŞTÜ Erdoğan, daha sonra resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geçti. Erdoğan, dün ilk olarak babaEmir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani ile görüştü. Erdoğan, bugün ise Katar EmiriŞeyh Tamim bin Hamad Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, Katar Emiri'nin onuruna vereceği yemeğin ardından Umre ziyaretini yapmak için Mekke'ye geçecek. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Akar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti.
ULUSALMÜZE'YİGEZDİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, Riyad'da Ulusal Müze'yi ziyaret etti. Riyad şehri ve çevresinden toplanmış tarihi eserler, el yazmaları, belgeler 8 ayrı salonda yer alırken, Emine Hanım büyük bir bölümünü gezdi.
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