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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'de

, Katar'daki resmi ziyaretini tamamlayarak özel uçak "TUR" ile 'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Medinede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 'de Prens Muhammed bin Abdülaziz Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Medine'ye geldi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 20:24
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