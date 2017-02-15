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'den 'e ihraç tehdidi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle olan bağını eleştirdiği için hedef haline gelen üyesi , şimdi de parti yönetimi tarafından edildi.

CHPden Zeki Çetine ihraç tehdidi!

'nin her kademesinde görev yapmış olan Bağcılar Meclis üyesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için hedef haline geldi. Kılıçdaroğlu'nun mitinglerde FETÖ'cülerin ismini sayarak burada dedirtmesi ve Kılıçdaroğlu'nun örgütle olan bağlarını eleştiren Çetin, parti yönetimi tarafından edildi.

"A HABER'E ÇIKARSAN İHRAÇ EDİLİRSİN"
Geçtiğimiz hafta SABAH gazetesi İstihbarat Şefi Nazif Karaman'a konuşan Zeki Çetin, bu hafta ise A Haber canlı yayınına konuk olacaktı. Fakat Zeki Çetin A Haber canlı yayınına çıkmaması için parti tarafından tehdit edildi. Parti yönetiminin Çetin'e, "Eğer A Haber'e çıkarsan ihraç edilirsin, bir daha partide bulunamazsın" dediği öğrenildi.

CHP'li Zeki Çetin'e şok tehdit

PARTİ YÖNETİMİ TARAFINDAN SUSTURULDU
Kendini eleştireni partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de FETÖ'yle bağlantısına tepki gösteren Zeki Çetin'i hedef aldı. A Haber'de Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle ilişkilerini anlatacak olan Çetin, parti yönetimi tarafından susturuldu.

Zeki Çetin geçtiğimiz hafta Nazif Karaman'a konuşmuştu. Bu hafta ise canlı yayına çıkacak ve CHP'de bazı isimlerin PKK ve FETÖ'yle olan ilişkilerini anlatacaktı...

"Kılıçdaroğlu FETÖ'ye karşı tavır koymadı"
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 21:50
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