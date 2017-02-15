CHP şehir hastanelerinden rahatsız oldu

CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucuoğlu ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
CHP'li vekiller, 5 yıldızlı otel konforunda yapılan Mersin Şehir Hastanesi'ne yönelik eleştirilerini dile getirdi.
CHP RAHATSIZ OLDU
CHP Mersin Milletvekili Çamak, Mersin'deki şehir hastanesinin kentin ücra tarafındaki kuzey batısında olduğunu belirterek, "Sürekli büyüklüğü öne çıkarılmaya çalışan şehir hastanelerinin aslında vatandaşın sağlığını risk altına aldığı gibi sırtına da büyük bir yük bindirdiği gerçeği saklanmaktadır" dedi.
Ali Şeker de, "Bu projeler 7 kat maliyetle yapılıyor. Normal devlet eski ihale sisteminde 1 liraya mal ettiğini bu sistemde 7 liraya mal ediyor" iddiasında bulundu.
Serdal Kuyucuoğlu da, "Acele ediyorlar, hastaneyi açıyorlar ama bir sürü eksiklik var, bir sürü sıkıntı var, çalışanlar sıkıntılı, doktorlar sıkıntılı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
Şehir hastaneleri çok güzel olmuş.Yapanların ellerine sağlık.Bunca mazluma kucak açan bu millet daha iyilerini hakediyor.inşallah bütün şehir ve ilçelerimize bu hastanelerden yapılır.Halka hizmet hakka hizmettir.
kendileri yapamadiklari icin kötülüyorlar bunlarin en iyi yaptiklari sey bol bol kritik yapmak...ama milletimize hic bir hizmetleri yok.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.