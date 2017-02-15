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şehir hastanelerinden rahatsız oldu

'den beklenen açıklama geldi. CHP'li vekiller 5 yıldızlı otel konforunda yapılan 'nden rahatsız oldu.

CHP şehir hastanelerinden rahatsız oldu

Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucuoğlu ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP'li vekiller, 5 yıldızlı otel konforunda yapılan 'ne yönelik eleştirilerini dile getirdi.

CHP RAHATSIZ OLDU
CHP Mersin Milletvekili Çamak, Mersin'deki şehir hastanesinin kentin ücra tarafındaki kuzey batısında olduğunu belirterek, "Sürekli büyüklüğü öne çıkarılmaya çalışan şehir hastanelerinin aslında vatandaşın sağlığını risk altına aldığı gibi sırtına da büyük bir yük bindirdiği gerçeği saklanmaktadır" dedi.

Ali Şeker de, "Bu projeler 7 kat maliyetle yapılıyor. Normal devlet eski ihale sisteminde 1 liraya mal ettiğini bu sistemde 7 liraya mal ediyor" iddiasında bulundu.

Serdal Kuyucuoğlu da, "Acele ediyorlar, hastaneyi açıyorlar ama bir sürü eksiklik var, bir sürü sıkıntı var, çalışanlar sıkıntılı, doktorlar sıkıntılı" diye konuştu.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 20:17
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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efe45 efe45

Şehir hastaneleri çok güzel olmuş.Yapanların ellerine sağlık.Bunca mazluma kucak açan bu millet daha iyilerini hakediyor.inşallah bütün şehir ve ilçelerimize bu hastanelerden yapılır.Halka hizmet hakka hizmettir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 15.02.2017 23:28
tarik tarik

kendileri yapamadiklari icin kötülüyorlar bunlarin en iyi yaptiklari sey bol bol kritik yapmak...ama milletimize hic bir hizmetleri yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 15.02.2017 20:52
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