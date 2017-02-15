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Cesur yürek

9 yaşındaki Songül cesareti ile ‘bravo’ dedirtti. Sabaha karşı evde çıkan yangını fark eden genç kız, hasta babasıyla birlikte 7 kişiyi dışarı çıkardı. Zillerine bastığı komşuları da yanmaktan kurtardı.

Cesur yürek
Antalya'da sabah saatlerinde evde yangın çıktığını fark eden 19 yaşındaki Songül Kayapınar, başta hasta babası olmak üzere ailenin 7 ferdini soğukkanlılıkla dışarı çıkarmayı başararak büyük bir cesaret örneği gösterdi. Muratpaşa İlçesi Tonguç Caddesi Türker Apartmanı'nın 6'ncı katında, 8 kişilik ailenin kaldığı dairenin salonunda yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan Songül Kayapınar salona geçtiğinde, alevlerin odayı sardığını gördü. Aynı odada kalan hasta babası Yılmaz ile annesi Makbule Kayapınar'ı apar topar dışarı çıkaran genç kız, ardından evin diğer fertleri Nevzat, Samet, Zeycan, İlk Şans ve Berkay Kayapınar'ı uyandırdı.

KORKU DOLU DAKİKALAR
Alevleri kovaya doldurduğu suyla söndürmeye çalışan Songül başarılı olamayınca apartmandaki zilleri çalarak yangını haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına kısa sürede müdahale edip söndürdü. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri, yangının şokunu uzun süre atlatamadı. Songül sayesinde ölümün eşiğinden dönen aile ve komşular genç kıza minnettar olduklarını söyledi. Öte yandan yangının salondaki odun sobasının etraftaki plastik malzemeleri tutuşturmasından kaynaklandığı belirtildi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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