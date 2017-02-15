Cesur yürek

9 yaşındaki Songül cesareti ile ‘bravo’ dedirtti. Sabaha karşı evde çıkan yangını fark eden genç kız, hasta babasıyla birlikte 7 kişiyi dışarı çıkardı. Zillerine bastığı komşuları da yanmaktan kurtardı.
Antalya'dasabahsaatlerindeevde yangın çıktığınıfark eden 19yaşındaki SongülKayapınar, baştahasta babası olmaküzere ailenin 7 ferdinisoğukkanlılıkla dışarıçıkarmayı başararakbüyük bir cesaret örneğigösterdi. Muratpaşa İlçesiTonguç Caddesi TürkerApartmanı'nın 6'ncı katında,8 kişilik ailenin kaldığı daireninsalonunda yangın çıktı. Dumankokusuna uyanan SongülKayapınar salona geçtiğinde,alevlerin odayı sardığını gördü. Aynıodada kalan hasta babası Yılmazile annesi Makbule Kayapınar'ıapar topar dışarı çıkaran gençkız, ardından evin diğer fertleriNevzat, Samet, Zeycan, İlk Şans veBerkay Kayapınar'ı uyandırdı.
KORKU DOLU DAKİKALAR
Alevleri kovaya doldurduğu suyla söndürmeye çalışan Songül başarılı olamayınca apartmandaki zilleriçalarak yangını haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına kısa sürede müdahale edip söndürdü. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri, yangının şokunu uzun süre atlatamadı. Songül sayesinde ölümün eşiğindendönen aile ve komşular genç kıza minnettar olduklarını söyledi. Öte yandan yangının salondaki odun sobasının etraftaki plastik malzemeleri tutuşturmasından kaynaklandığı belirtildi.
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