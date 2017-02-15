Yol Durumu
  1. O iki sınav referandum nedeniyle ertelendi
  2. Abla FETÖ'cü kardeşi PKK'lı!

Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde 4 firma teklif sundu

Trafik sorununu çözecek projelerden Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde 4 firma teknik ve mali teklif sundu.



İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde 4 firma teknik ve mali teklif sundu.

Projenin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Etiketler:
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 11:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mehdi Mehdi

İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 16:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar