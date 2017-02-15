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'a veda

Bülent Osmana veda
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı 2. Abdülhamit'in torunu Bülent Osman, 1 yıl önce Paris'te beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alındı. Ancak geçen hafta yaşamını yitirdi. Cenaze töreni dün İstanbul'daki Fatih Camii'nde yapıldı. Vasiyeti üzerine de camiinin haziresinde yatan dedesi Gaziosmanpaşa'nın yanına defnedildi. Hanedan üyelerinden Orhan Osmanoğlu, "Üzüntülüyüz. Çok önemli bir isimdi" dedi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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