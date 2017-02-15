Bu 'Ateş' sönmez

İzmir'de Oğuzhan Ateş (19), 20 Haziran'da motosikletiyle köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Hafif yaralandı. Bu sırada bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ölen gencin, motosiklet kazasında öldüğü sanıldı. Bir görgü tanığı, bir aracın Ateş'i ezdiğini anlattı. Baba Harun Ateş ise oğlunun katilini bulmak için bir dedektif gibi çalıştı. Oğuzhan'ı öldürüp kaçan sürücünün eski oyuncu ErgülBuharalı (75) olduğu saptandı. Tutuksuz yargılanan Buharalı'ya 'taksirle öldürme'den 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Baba Ateş ise istenen cezaya isyan etti. "Hapistenkurtulacak" dediği sanığın 'bilinçli taksirleölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi. "Böylecehapisten kurtulamayacak" dedi.
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