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Bu 'Ateş' sönmez

Bu Ateş sönmez
İzmir'de (19), 20 Haziran'da motosikletiyle köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Hafif yaralandı. Bu sırada bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ölen gencin, motosiklet kazasında öldüğü sanıldı. Bir görgü tanığı, bir aracın Ateş'i ezdiğini anlattı. Baba Harun Ateş ise oğlunun katilini bulmak için bir dedektif gibi çalıştı. Oğuzhan'ı öldürüp kaçan sürücünün eski oyuncu Ergül Buharalı (75) olduğu saptandı. Tutuksuz yargılanan Buharalı'ya 'taksirle öldürme'den 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Baba Ateş ise istenen cezaya isyan etti. "Hapisten kurtulacak" dediği sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi. "Böylece hapisten kurtulamayacak" dedi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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